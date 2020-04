HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Aareal Bank marktbedingt von 26,30 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe mit dem Geschäftsbericht für 2019 die vorläufigen Zahlen bestätigt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Dividendenvorschlag von 2 Euro je Aktie habe sich nichts geändert. Jedoch sehe er nur geringe Chancen, dass die Bank dem Druck der Regulierer standhalten könne, die Dividende zu streichen, auch wenn sie gut kapitalisiert sei./ajx/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 14:58 / MEZ



