HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 75,70 auf 72,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es bestehe Hoffnung für eine Normalisierung der Lage im Sommer, nachdem erneute Restriktionen die Brauereibranche im ersten Halbjahr noch belasten dürften, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die attraktive Bewertung eröffne bei AB Inbev eine Chance./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.