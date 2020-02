NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Edward Mundy von Jefferies sprach in einer ersten Einschätzung vom Donnerstag von einem schwachen Quartalsbericht. Der Ausblick für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr bewege sich unter den Konsensprognosen. Das konjunkturelle Umfeld in den Schwellenländern belaste ebenso wie die schwache Preisentwicklung. Es sei ratsam, sich in Zurückhaltung zu üben, bis die Aussichten wieder klarer werden. Zum Sektor weise der Wert indes einen Bewertungsabschlag von 20 Prozent auf./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 02:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 02:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.