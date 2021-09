ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit dem Jubiläum zur fünfjährigen Übernahme von SABMiller ende auch die Haltefrist für die neunprozentige ABI-Beteiligung durch den SABMiller-Altaktionär Altria, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Überhang laste zwar auf den ABI-Aktien, die aber vom belgischen Brauereikonzern zurückgekauft werden könnten. Dies dürfte den Gewinn je ABI-Papier um rund siebenProzent steigern./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 04:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



