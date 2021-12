NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat AB Inbev nach dem Kapitalmarkttag 2021 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Schwerpunkt des Brauereikonzerns habe auf Innovationen und Initiativen zum Umsatzmanagement gelegen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei erstmals eine mittelfristige Prognose für das operative Ergebniswachstum gegeben worden. Dennoch blieb Nicolai vorsichtig: Auch wenn das Schuldenprofil von AB Inbev keine Liquiditäts- oder Fälligkeitsprobleme aufweise, könnten externe Faktoren wie Inflation, schwankendere Wechselkurse in den Schwellenländern oder auch das Wettbewerbsumfeld das Entwicklungstempo beeinträchtigen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 20:46 / GMT

