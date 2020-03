LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für AB Inbev von 46 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Carlos Laboy reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für Umsatz und Profitabilität des Brauereikonzerns. Auf dem aktuellem Bewertungsniveau könnte der Markt eine Kapitalerhöhung einpreisen. Die Finanzlage sei der Belgier sei langfristig ein Sorgenfaktor./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.