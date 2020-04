NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Underweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnschätzungen für europäische Brauereikonzerne angesichts der Covid-19-Krise. Für das erste Halbjahr bleibt sie vorsichtig. Bei AB Inbev sieht sie die größten Risiken für die Bilanz./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 23:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:15 / BST



