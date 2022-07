ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Großbank UBS hat ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. In allen Kundensegmenten des schweizerischen Industriekonzerns sei die Nachfrage stark gewesen und die Geschäftsbereiche hätten die negativen Währungseffekte mehr als ausgleichen können, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 05:51 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.