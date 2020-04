FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal von 17 auf 18 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Schweizer Industriekonzerns um durchschnittlich drei Prozent. Wegen der jüngsten Aussagen des Managements und mit Blick auf die Wettbewerber geht de-Bray nun davon aus, dass die Umsatzentwicklung im zweiten Jahresviertel weniger dramatisch ausfällt als befürchtet./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.