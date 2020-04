NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 18,50 auf 14,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Aktienrückkäufe dürften die Schweizer wohl vertagen und Barmittelzuflüsse aus der Sparte Stromnetze für Investitionen nutzen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine Erholung des Segments Automation seien die Markterwartungen für kommendes Jahr wohl zu optimistisch./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 11:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 19:05 / ET



