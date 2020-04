NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ABB von 16,50 auf 16,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er könne zwar verstehen, warum Anleger den Aktien des Schweizer Industriekonzerns gegenüber derzeit positiv eingestellt seien, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So weckten das neue Management, die Kosteneinsparungen und Aktienrückkäufe Phantasien. Allerdings riet Uglow, zwischen einer interessanten Story und der Realität der Gewinnentwicklung zu unterscheiden. Es seien viele Unsicherheiten vorhanden und Enttäuschungen dabei nicht ausgeschlossen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.