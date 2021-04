ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ABB von 21,90 auf 24,00 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB sei mit dem neuen Management und dem erneuten Fokus auf Margen und Cash zwar auf einem guten Weg, dennoch bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu großen europäischen Kapitalgüterunternehmen. Das Aufwärtspotenzial sei bereits ausreichend im Aktienkurs eingepreist. Ein größerer Bewertungsabschlag im Vergleich zu Siemens und Schneider sei zudem gerechtfertigt./ck/la



