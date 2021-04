NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ABB nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 25,00 auf 26,40 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Das neue Kursziel spiegele die vor allem margenseitig starken Zahlen des Industriekonzerns wider, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe daher das Chance-Risiko-Profil aktualisiert. An seinem Anlageurteil ändere sich jedoch nichts./ck/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.