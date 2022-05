MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für About You nach einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr deutlich von 27 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen wegen eines nachlassenden Verbrauchervertrauens, Lieferkettenproblemen und höherer Logistik- sowie Energiekosten. Er bezeichnete das Umsatzwachstum des Online-Modehändlers aber dennoch weiter als führend in seiner Branche, was für eine leicht positive Empfehlung spreche./tih/ck



