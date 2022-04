HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adesso von 244 auf 233 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Korrektur des Aktienkurses seit den finalen Jahreszahlen und den damit verbundenen Aussagen zum Ausblick sei übertrieben, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Gewinnziel (Ebitda) des IT-Dienstleisters habe nur leicht unter den Erwartungen gelegen und dürfte eher vorsichtig formuliert sein./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



