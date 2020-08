MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Pandemie des Coronavirus habe Umsatz und Ergebnis des Sportartikelherstellers erheblich belastet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Selbst eine Verdoppelung des Wachstums der Online-Aktivitäten habe dies nicht wettmachen können. Auch wenn fast alle Geschäfte mittlerweile wieder geöffnet seien, so bleibe die Unsicherheit doch außerordentlich groß. Daher sähen sich die Franken nicht in der Lage, eine Jahresprognose zu geben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 08:11 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



