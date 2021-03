ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Dort hätten Top-Manager des Sportartikelkonzerns die mit der neuen Strategie verbundenen Möglichkeiten bekräftigt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren dürften nun darauf schauen, ob diese Strategie greift und sich das auch in den Umsätzen des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern niederschlägt./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.