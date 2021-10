ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 371 auf 368 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Zuzanna Pusz kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnannahmen (EPS) bis 2023. Für das dritte Quartal rechnet sie unter anderem wegen der Lockdowns in Asien mit einer Verlangsamung des Umsatzwachstums. Mit der dortigen Wiedereröffnung sieht die Expertin in der jüngsten Kursschwäche aber eine günstige Kaufgelegenheit. Dabei legten auch die aktuellen Aktienrückkäufe durch den Sportartikelhersteller nahe, dass die Geschäftsaussichten weniger gefährdet seien als am Markt angenommen. /tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 23:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.