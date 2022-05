HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen von 320 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller habe die Erwartungen übertroffen, doch die Anleger hätten sich vor allem auf den wegen der Lockdowns in China gesenkten Ausblick fokussiert, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Montag vorliegenden Studie. Zu seinem neuen Ziel habe die Aktie indes immer noch deutlich Luft nach oben./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 05:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.