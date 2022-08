NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe nicht viel Neues berichtet und die Ende Juli gesenkte Jahresprognose bestätigt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mehr Einzelheiten zu den optimistischen Unternehmenserwartungen für das Umsatzwachstum erwarte er von der Analystenkonferenz am Nachmittag./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:00 / ET





