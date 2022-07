FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas vor dem bald anstehenden Quartalsbericht von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 215 auf 185 Euro gesenkt. Analyst Thomas Maul befürchtet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass die Wachstumsdynamik im China-Geschäft wegen der Null-Covid-Strategie und auch wegen herausfordernder Marktbedingungen für westliche Marken in den nächsten Monaten schwächer ausfallen werde, als von dem Sportartikelhersteller erhofft. Zudem könnten sich hohe Inflationsraten bei Energie und Lebensmitteln zunehmend negativ auf die Nachfrage nach Produkten von Adidas in Europa und Nordamerika auswirken./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 16:43 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 16:50 / MESZ





