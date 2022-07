HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 195 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Sportartikelkonzern würden getrübt von vielen aufziehenden Wolken, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem schwachen zweiten Quartal. Ein Auffüllen der Lagerbestände durch die Händler sei wohl zu kurz, um der Aktie zu helfen, während sich bereits die nächste Krise abzeichne. Bisher sei eine Erholung des China-Geschäfts die große Hoffnung für 2023 gewesen, diese dürfte aber weniger dynamisch werden als zunächst erhofft./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



