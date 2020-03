FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 220 auf 210 Euro gesenkt. Mit der Coronavirus-Pandemie hätten sich die Rahmenbedingungen für den Sportartikelhersteller nicht nur in China, sondern nun auch in Europa und Nordamerika deutlich verschlechtert, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht für 2020 nur noch von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe aus. Die Ergebnisschätzung habe er zudem für 2020 deutlich und für die Folgejahre jeweils leicht nach unten angepasst. Wegen des jüngsten kräftigen Kursrückgangs empfiehlt er die Aktie nun aber zum Kauf./kro/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 14:46 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 15:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.