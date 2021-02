ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Adidas vor dem Kapitalmarkttag am 10. März von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 255 auf 295 Euro angehoben. Er habe als positive Kurstreiber zum einen den Einfluss der Digitalisierung über die nächsten fünf Jahre unter die Lupe genommen und zum anderen die Wahrscheinlichkeit eines Markenwandels beim Sportartikelhersteller, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den zweiten Aspekt bleibe er vorsichtig. Zugleich sei er jedoch zuversichtlich, was die Digitalisierung und auch Aktienrückkäufe angehe, um das Ergebniswachstum voranzutreiben./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 05:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.