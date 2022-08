NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Stark steigende Lagerbestände seien das wichtigste neue Detail nach den jüngsten Vorabzahlen samt Prognosesenkung, schrieb Analystin Grace Smalley am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Skepsis bezüglich der Ziele für 2023 und 2025 sei zuletzt gestiegen, wobei gerade die langfristigen Margenziele sehr ambitioniert erscheinen. Hierzu habe es mit dem Quartalsbericht allerdings erwartungsgemäß keine neuen Erkenntnisse gegeben./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.