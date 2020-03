NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas von 310 auf 290 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Epidemie des Coronavirus dürfte das Gewinnwachstum auf dem profitablen Markt Festlandchina begrenzen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. China sei der wichtigste Absatzmarkt für das Unternehmen. Er reduzierte daher die Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit) des Lifestyle-Konzerns in diesem Jahr./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 17:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 00:15 / ET



