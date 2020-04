NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas von 245 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Kurzfristig stehe der Sportartikelhersteller vor zahlreichen Herausforderungen, die längerfristige Anlageeinschätzung bleibe davon aber unberührt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das reduzierte Kursziel trage auch den weniger positven Cashflow-Annahmen für 2020 Rechnung./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.