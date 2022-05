NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen des Sportartikelherstellers von 300 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Senkung der Jahresziele habe ihn nach seinen jüngsten Gesprächen mit Investoren nicht komplett überrascht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das organische Umsatzwachstum könnte sich indes als immer noch zu optimistisch erweisen. Das Vertrauen der Führung in eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr und die niedrige Bewertung stützten aber weiter seine Anlageempfehlung./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2022 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.