ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 198 auf 240 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit den neuen Schätzungen trage man der höheren Nachfrage nach Sportartikeln im Sommer vor allem in Nordamerika Rechnung, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Allerdings dürfte das dritte Quartal klar zeigen, wie stark der fränkische Konzern den Wettbewerbern hinterher hänge./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 04:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.