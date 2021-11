LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adler Group auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe wichtige Teile des Ausblicks für dieses Jahr bestätigt, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe aber keinen neuen Ausblick auf das Jahr 2022 gegeben und auch sonst wenig Neuigkeiten, etwa was die Shortseller-Vorwürfe betreffe./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 08:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2021 / 08:24 / GMT



