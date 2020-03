ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ado Properties von 50 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Beim auf Berlin fokussierten Immobilienunternehmen berücksichtigt Analyst Charles Boissier in einer Studie vom Montag die verwässernde Kapitalerhöhung und die Integration von Adler sowie dem Anteil an Consus Real Estate. Diese Deals werfen laut dem Experten einige Fragen auf./ag/tih



