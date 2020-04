HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Ado Properties von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Julius Stinauer passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Fusion mit Adler Real Estate an. Angesichts des abnehmenden Finanzspielraums, steigender Kapitalkosten und mauen Mietwachstums sieht er deutliche Rückschlagrisiken./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.