ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adobe Systems nach Quartalszahlen von 425 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Brad Zelnick wertete die Zahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als stark, sie hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen. Auch die Prognosen des Software-Entwicklers für das vierte Geschäftsquartal lägen klar über den Erwartungen. Sorgen um das Segment Digital Media hätten sich zudem als unbegründet erwiesen./bek/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 02:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



