FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adyen nach Jahreszahlen von 600 auf 690 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anbieter von Bezahlsystemen wachse noch, aber langsamer, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Montag vorliegenden Studie. Einstweilen weite das Unternehmen weiter die Margen aus, hier sei allerdings künftig mit Gegenwind zu rechnen. Er verschob den Bewertungshorizont nun um ein Jahr in die Zukunft./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 04:30 / GMT



