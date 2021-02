ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2283 auf 2417 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Wachstum des Zahlungsabwicklers sei um Währungseffekte bereinigt fast wieder auf das Niveau von vor der Corona-Krise gestiegen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu den kurzfristigen Geschäftsaussichten habe Adyen sich kaum geäußert, aber erstmals seit dem Börsengang vor rund zwei Jahren die mittelfristigen operativen Margenziele (Ebitda) überarbeitet und angehoben. Brennan erhöhte seine Ebitda-Prognosen für 2021 und 2022./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 11:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.