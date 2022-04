LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Anstead erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des niederländischen Handelskonzerns in den kommenden drei Jahren. Der Experte begründete dies mit der positiven Einschätzung der Entwicklung des Euro-?Dollar-Kurses. Mit Blick auf 2022 sollte das Unternehmen erst einmal auf Kurs zu dessen eigenen Jahreszielen sein./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 17:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 04:00 / GMT



