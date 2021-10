NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 27,00 auf 29,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem sehr starken US-Geschäft und einer weiteren Anhebung der Jahresziele durch den Handelskonzern. Mit Spannung wartet er nun auf die für den 10. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal und kurz darauf folgenden Kapitalmarkttag./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 09:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 09:41 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.