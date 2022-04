NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Handelskonzerns zeigten, dass die US-Verbraucher mit der hohen Inflation erstaunlich gut zurechtgekommen seien, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Weder beim Absatz noch bei den Verkaufspreisen habe es größere Belastungen für Ahold gegeben. Starke Resultate für das erste Quartal am 11. Mai wären indes wohl keine große Überraschung für den Aktienmarkt./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 09:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 09:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.