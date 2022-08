NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach einer Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Handelskonzern habe größere Übernahmen so gut wie ausgeschlossen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts dessen könnten Investoren sich nun noch mehr über die Erholung der Margen auf dem US-Markt freuen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:31 / ET





