NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Die Überlegungen des niederländischen Handelskonzerns für einen Börsengang seiner Onlinehandels-Sparte Bol.com dürften auf dem Investorentag im Fokus stehen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lägen die Umsatzziele für die kommenden Jahre deutlich über den Konsensschätzungen. Die höheren Wachstumsinvestitionenn beinhalteten aber wohl deutlich sinkende Erwartungen für den Barmittelzufluss (FCF)./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





