NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Klassische Lebensmittelhändler wie Supermarktbetreiber seien in Zeiten hoher Inflation relativ defensiv und dürften sich besser schlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor sei insgesamt günstig bewertet, doch sollte eher auf Einzeltitel gesetzt werden. Seine relative Rangfolge sei Tesco, Jeronimo Martins, Ahold Delhaize, Carrefour und Sainsbury. Der Bereich "Neue Lebensmittel" mit Online-Händlern wie Just Eat und Hellofresh bleibe hingegen ein schwieriges Gewässer, da viele Geschäftsmodelle unprofitabel seien. Hier sieht der Experte Ocado langfristig gut positioniert. Seine relative Ranking-Reihenfolge in dem Bereich ist denn auch Ocado, Delivery Hero, Deliveroo, Just Eat Takeaway und Hellofresh./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 20:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.