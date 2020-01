NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Air France-KLM von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die Aktien der europäischen Fluggesellschaften bestehe trotz der zuletzt überdurchschnittlich guten Entwicklung weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mangels Kapazitätsausweitungen auf den Kurzstrecken dürfte die Nachfrage bald das Angebot übersteigen und dank überwiegend guter Absicherungen beim Kerosinpreis bestehe wenig Gefahr durch steigende Ölpreise. Bei den Franzosen dürften sich die gestiegenen Treibstoffkosten aber auswirken./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.