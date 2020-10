NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Licht am Ende des Tunnels habe sich für die europäischen Fluggesellschaften als Illusion erwiesen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie unter Verweis auf neue Lockdown-Maßnahmen und Reisewarnungen. Es drohten weitere Flugkapazitätskürzungen. Mit Blick auf die zu erwartende Gewinnerholung ab 2022 zieht er Billigfluggesellschaften vor. Air France-KLM sei derweil schon mit den niedrigsten Margen der drei großen Netzwerk-Gesellschaften in die Corona-Krise gegangen und beginne nun mit weitreichenden Umbaumaßnahmen zur Wiederherstellung der Profitabilität. Die jährlichen Investitionen seien aber immer noch zu hoch, was den Schuldenabbau extrem verlangsame./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 23:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.