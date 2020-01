NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 11,50 Euro belassen. Mit einem besseren Kapazitätsumfeld in Europa und der neuen Strategie des neuen Vorstandschefs Ben Smith werde er allmählich etwas optimistischer für die Airline, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion wegen des Coronavirus sei übertrieben. Günstigere Kerosinpreise sollten zudem dem Gewinn je Aktie 2020 und 2021 helfen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 00:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC



