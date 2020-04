FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Air France-KLM von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 2,10 Euro gesenkt. Analystin Ruxandra Haradau-Doser schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass ihre ursprüngliche Empfehlung auf dem mittelfristigen Restrukturierungspotenzial der Fluggesellschaft basierte. Insgesamt aber ist die Expertin bereits seit Anfang Januar negativ für Airlines. Nun drohe Air-France in der harten Corona-Krise eine Kapitalerhöhung oder eine zu unflexible Bilanz./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.