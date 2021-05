HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen zum ersten Quartal von 3,00 auf 3,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Verlust sei zwar etwas niedriger ausgefallen als zuletzt von der Fluggesellschaft angepeilt, doch die kurzfristigen Aussichten seien wohl düsterer als befürchtet, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem Umstrukturierungsaufwendungen sprächen für einen weiterhin hohen Barmittelverbrauch in der zweiten Jahreshälfte./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



