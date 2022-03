NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 181 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die europäischen Chemieunternehmen. Damit trug er dem unsicheren Wirtschaftsumfeld, den Auswirkungen der Energiepreise und der 2022 erwarteten Margenverwässerung Rechnung. Zu seinen favorisierten Kaufempfehlungen zählt Counihan unter anderen Air Liquide, Symrise und BASF. Für den Industriegasekonzern Air Liquide sprächen das defensive Geschäftsmodell und real steigende Preise./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 16:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.