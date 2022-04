ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach einem Treffen mit dem Management des Gaseherstellers von 173 auf 177 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Branchenweit sei es zuletzt zu einem Rückstau an Projekten gekommen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viel Rückenwind dürfte das Geschäft mit der Elektronik-Industrie erleben mit einem Wachstum von acht bis neun Prozent./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 14:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 14:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.