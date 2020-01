NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Air Liquide von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 125,00 auf 131,50 Euro angehoben. Analystin Georgina Iwamoto begründete ihr neues Votum für den Industriegasehersteller mit dessen sich voraussichtlich abschwächenden Wachstum in 2020, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Chemiebranche schrieb. Hierzu dürfte unter anderem beitragen, dass im Konzernbereich Industrial Merchant sich der Preisauftrieb auch wegen der starken Vorjahresbasis verlangsamen dürfte./tav/mis



