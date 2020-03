NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 110 Euro belassen. Die kurzfristigen Ergebnisaussichten der europäischen Chemieindustrie seien wegen der Coronavirus-Krise extrem ungewiss, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Grundsätzlich seien die Bilanzen der meisten Unternehmen aber stark und der Sektor derzeit niedrig bewertet. Dies biete mittelfristig orientierten Anlegern nun attraktive Investmentchancen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Industriegasekonzerns begründete er mit dem 20-prozentigem Kursrückgang im bisherigen Jahresverlauf./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 00:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.